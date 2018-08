A Gironi Divini arriva la pizza della Nazionale Italiana Pizzaioli: 3 pizzette per ogni cantica dantesca

Tagliacozzo. Siamo oramai vicini ad uno degli eventi più attesi della stagione estiva. Sta per essere tagliato il nastro rosso del percorso enogastromico lungo le affascinanti e storiche strade della città di Tagliacozzo. Per questa sesta edizione, che avrà inizio il 16 agosto, Gironi Divini ha in riserbo varie sorprese, in primis, l’arrivo della pizza italiana.

Nel largo atrio del Teatro Talia, di fronte al Palazzo Ducale, i membri della Nazionale Italiana Pizzaioli allestiranno uno “sfornapizze” dantesco: tre tipologie di pizzette per ogni cantica dantesca, per rimanere in tema, con impasti vari per accontentare i gusti della clientela e per abbinare a determinate tipologie di vino, uno dei cibi più amati al mondo. Da tempo, la Nazionale sta organizzando diversi corsi nella zona della regione Abruzzo e sono numerosi i ragazzi che hanno deciso di entrare nel mondo della pizza, oggi patrimonio dell’Unesco. Una sfida particolare in una manifestazione vinicola che però potrebbe soddisfare numerose curiosità e sfatare alcuni miti.

