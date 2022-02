A fuoco un’abitazione, paura per una famiglia che riesce a mettersi in salvo: ingenti i danni (video)

Avezzano. Paura ad Avezzano, in via Lago di Garda, per una casa andata in fiamme. Vigili del fuoco a lavoro con diversi mezzi per impedire che accadesse il peggio.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, pare che a prendere fuoco sia stata una canna fumaria. I residenti, quando si sono resi conto che le fiamme erano uscite fuori dal loro controllo, sono subito scappati all’esterno ed hanno allertato i vigili del fuoco arrivati dal distaccamento di Avezzano.

I pompieri sono dovuti intervenire dall’alto per riuscire a domare l’incendio che ha bruciato tutto il tetto che era in legno. I vigili del fuoco hanno dovuto tagliare il tetto in punti precisi. Quanto rimasto del tetto è stato coperto con un telo. I pompieri sono ancora impegnati per bonificare l’area.

Non ci sono stati feriti. Ingenti i danni alla struttura.

Non si sa ancora se i residenti rientreranno per la notte in casa o saranno allontanati.