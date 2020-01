A fuoco palazzo Ercole a Luco dei Marsi, lo storico palazzo che nei primi del ‘900 ospitò Gabriele D’Annunzio e Benedetto Croce (photogallery)

Luco dei Marsi. Durante questo fine settimana in paese si sono verificati diversi episodi di vandalismo, tra cui quello gravissimo che ha toccato Palazzo Ercole, lo storico palazzo luchese che nei primi del ‘900 ospitò personaggi illustri come Gabriele D’Annunzio e Benedetto Croce.

Il portone dello palazzo storico è ormai ridotto a qualche trave bruciata e un mucchio di carbone. Si pensa a una bravata di qualche ragazzo, che però se non fossero intervenuti subito i pompieri a spegnere l’incendio e mettere in sicurezza l’area, poteva avere risvolti ben più gravi. Sono stati infatti riportati danni anche ad altre abitazioni ed edifici in cui vivono altre famiglie. Anche la sindaca De Rosa, dalla sua pagina Facebook, ipotizza si tratti di una “ragazzata”, ma sembra ben intenzionata ad andare fino in fondo sui gravi episodi di vandalismo. La De Rosa ha già portato quanto accaduto all’attenzione dei carabinieri, che a breve sembra riceveranno anche le immagini di alcune videocamere di sorveglianza situate nei pressi di Palazzo Ercole, che serviranno agli inquirenti per far luce sulla questione.