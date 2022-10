A Collarmele, conclusa la 16°edizione de “I Sentieri dei Lupi” nel segno di Franco Casella e Fabia Costantini

Collarmele. “L’Asd Collarmele Mtb si è impegnata egregiamente a mettere in cantiere la granfondo di mountain bike I Sentieri dei Lupi, riuscendo a condurre in porto la 16°edizione nell’ambito dei circuiti Mtb Abruzzo Cup, Rampitek, I Sentieri del Sole e dei Sapori”. così in una nota di MTB Abruzzo Cup.

“Hanno marcato la presenza circa 200 bikers impegnati a pedalare alle pendici del Sirente, attraversando il Parco Eolico, il rifugio montano del Club Alpino Italiano locale ed altre zone attorno Collarmele (fonte del Vallone, fonte Cituro, il sagrato della Madonna delle Grazie, il boschetto di San Nicola e l’altopiano di Baullo. A completare il percorso agonistico di 51 chilometri in perfetta solitudine è stato Franco Casella della Dama Pasolini Bike Pro mentre alle sue spalle la lotta si è fatta vivace per aggiudicarsi i posti d’onore in cui Samuele Giuseri (Piesse Cycling Team), proprio negli ultimi metri veniva raggiunto da Davide Giorgini (Dama Pasolini Bikepro) e Luca Prete (Fun Bike), ma nella volata a tre è stato proprio Giorgini ad avere la meglio su Giuseri e Prete.”

E continua: “In ambito femminile a spuntarla è stata Fabia Costantini (Team Bike Palombara Sabina) che ha preceduto Romina Ciprian (Cycle Lab) e Beatrice Mistretta (Bottecchia Factory Team), Luisa De Lorenzo Poz (EsteBike Zordan) e Chiara Gastaldi (Bombardier). Oltre a Casella (open uomini), Costantini (master donna 1), Giuseri (élite sport), Ciprian (master donna 2) e Mistretta (master donna 3), primati di categoria ad appannaggio di Filippo Del Coco (Dama Pasolini Bike Pro – juniores), Luca Alfano (Attitude Team – master 1), Marco Cellini (CTM Centro Dedicato al Ciclismo – master 2), Alessio Cellini (CTM Centro Dedicato al Ciclismo – master 3), Angelo Bossi (Attitude Team – master 4), Daniel Messano (Tutto Bike Team – master 5), Stefano Piatesi (Baracca Lugo Mtb – master 6), Marco Fortunato (Lineaorobike Avezzano – master 7), Stefano Sarti (Triono Racing – master 8), Chiara Luciani (Cycling Bro – élite master donna) e Martina D’Ettorre (Cicli Sport Mania – master junior donna).

La gara di Collarmele ha chiuso il cerchio sulla proclamazione dei vincitori 2022 del circuito Mtb Abruzzo Cup: Franco Casella (Dama Pasolini Bike Pro – open), Filippo Del Coco (Dama Pasolini Bike Pro – juniores), Karin Sorgi (Lineaorobike Avezzano – master donna), Marco Paiorisi (Attitude Team – élite sport), Luca Alfano (Attitude Team – master 1), Claudio Rapacchiani (MKG Cycling Team – master 2), Domenico Campini (Ciclistica L’Aquila – master 3), Angelo Bossi (Attitude Team – master 4), Lino Budiani (Ruote Libere Asd – master 5), Paolo Altamura (Team Go Fast – master 6), Marco Fortunato (Lineaorobike Avezzano – master 7) e Pio Tullio (Ciclistica L’Aquila – master 8). Miglior società a punteggio l’Attitude Team.”

“La premiazione completa di tutti i migliori protagonisti della stagione 2022 della Mtb Abruzzo Cup verrà svolta per la prima volta alla Reunion Mtb Abruzzo Cup 2022 domenica 16 ottobre a Bucchianico, una sorta di terzo tempo del circuito abruzzese del fuoristrada che ha ripreso a pieno regime dopo la pandemia.”