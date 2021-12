A Civitella Roveto “Non è mai troppo Abruzzo” con Vincenzo Olivieri: al via vendita biglietti

Civitella Roveto. Prosegue la stagione del Teatro OFF (limits) al Teatro Comunale di Civitella Roveto. Il prossimo 19 dicembre alle 18 sarà in scena Vincenzo Olivieri, comico abruzzese noto al pubblico regionale per la sua quarantennale brillante carriera, con lo spettacolo “Non è mai troppo Abruzzo”.

Dopo il successo della pièce al Castello Orsini di Avezzano, il progetto dell’artista nostrano approda nella Valle Roveto con l’obiettivo di far conoscere, mediante una lezione-spettacolo, le origini dell’Abruzzo, attraverso la “lingua”, la geografia, la storia, la cultura, gli usi e i costumi che la modernità ha modificato facendone perdere di vista l’importanza e l’influenza che hanno avuto sulle popolazioni che ne hanno abitato i territori.

Mediante un racconto tra ironia e riflessione, Olivieri percorrerà, insieme agli spettatori, un viaggio nel tempo e nello spazio all’interno delle peculiarità abruzzesi. Lo spettacolo verrà realizzato con l’ausilio di uno schermo su cui saranno proiettati filmati, foto e slide inerenti agli argomenti di volta in volta trattati. Lo scopo è quello di presentare in chiave ironica e culturale il “mondo” abruzzese in modo semplice, divertente ma didattico.

COSTO BIGLIETTO: € 10

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

Chiamare il 366.6555303 o scrivere a [email protected];

Prevendita anche presso la Cartolibreria edicola il Matitone di Davide Palleschi, via Liri, Civitella Roveto (AQ) – 0863 97156

Si ricorda che in base alle vigenti normative anti- Covid l’ingresso allo spettacolo è permesso solo con l’esibizione del Green Pass Rafforzato (che si ottiene solo con la vaccinazione o con la guarigione dal Covid-19)