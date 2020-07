A Civitella Roveto arriva il corso di Yoga all’aperto e al tramonto, una speciale atmosfera di relax

Civitella Roveto. A Civitella Roveto arriva il corso di Yoga all’aperto e al tramonto. Da oggi, infatti, Sara Lelli, fisioterapista marsicana e professionista del fitness terrà dei corsi di Yoga al centro sportivo di Civitella Roveto.

Le lezioni sono in programma a partire dalle 18.30. “Necessario solo un normale tappetino per entrare nella speciale atmosfera di relax e magia creata per voi”, ha specificato il vice sindaco, Pierluigi Oddi, “un primo appuntamento da non perdere, insieme a una grande professionista, per avere un corpo più flessibile, sonno più regolare e uno stato di maggiore relax”. L’evento è libero e aperto a tutti.