A Cese di Avezzano serata amarcord con “Equipe 84 – La storia in concerto”

Avezzano. “Equipe 84 – La storia in concerto a Cese di Avezzano. Questa sera alle 21.30 andrà in scena “Il maestro tour 2018” nella piazza del paese in occasione delle festività patronali. Il concerto, di circa 2 ore prevede in anteprima alcuni brrani del nuovo disco che uscirà a dicembre. I componenti della band interamente Abruzzese sono: Tony Mione chitarre e voce, Giuliano De Leonardis basso e voce, Marco Di Marco tastiere e voce e Roberto De Bincentis batteria

Ultime Notizie