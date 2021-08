A Cerchio si accende la videosorveglianza: gli occhi elettronici garantiranno sicurezza ai cittadini

Cerchio. “La sicurezza dei nostri cittadini è una priorità”. È così che il sindaco di Cerchio, Gianfranco Tedeschi, dichiara in una nota, all’indomani della messa in funzione di numerose telecamere di sorveglianza posizionate in diversi punti strategici del paese.

Sempre più deciso a trasformare Cerchio in un borgo virtuoso e protagonista delle opportunità messe a disposizione dall’Europa, dopo l’inaugurazione della Mostra di Fotografica e della Terrazza del Belvedere, il primo cittadino ha annunciato la ristrutturazione di un vecchio edificio comunale che verrà ristrutturato grazie ad un contributo dello Stato di 780.000 euro.

“Cerchio è stato uno dei pochi Comuni ad averlo ricevuto nel territorio”dice il primo cittadino, “nascerà un centro di aggregazione sociale e per l’infanzia, oltre alla conseguente creazione di opportunità di impiego per la stessa comunità. Dobbiamo pensare non soltanto a realizzare opere ma a gestirle e a far sì che i giovani restino a Cerchio con piccole ma concrete opportunità di lavoro”.