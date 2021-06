A Cerchio 25enni e 40enni insieme per tornare a festeggiare i santi patroni: sabato canta D’Aleo

Cerchio. La pandemia allenta e anche a Cerchio il paese si prepara a onorare i Santi patroni con una festa. Sono in agenda per il week end i festeggiamenti in onore dei Santi Giovanni e Paolo. Quest’anno gli organizzatori sono i 25enni/26enni e 4oenni/41enni.

Perché la tradizione vuole che i 25enni organizzino la festa in onore dei Santi patroni che però lo scorso anno è dovuta saltare per via del coronavirus. In paese fervono già i preparativi. Si svolgerà tutto all’aperto e nel rispetto delle norme.

Sabato sera arriva Francesco D’Aleo, il cantante star del web, famoso per le sue canzoni come “Bella bionda”, “Game over”e “Cosa resterà”.

In questi ultimi giorni i giovani del paese sono tornati a riunirsi e a organizzare tutto nei minimi particolari. E chiaramente anche le attività del paese attendono una ripartenza e sono pronte per accogliere visitatori e turisti.

Il programma completo della festa