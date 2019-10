A Celano un bus-navetta gratuito per arrivare al cimitero per il ponte di Ognissanti, ecco tutte le info e gli orari

Celano. A Celano un bus-navetta gratuito per permettere a tutti di poter raggiungere il cimitero, in occasione delle festività di Ognissanti, anche con il trasporto pubblico.

Ad annunciarlo tramite social è il sindaco di Celano, Settimio Santilli, che ha illustrato gli orari e le partenze del bus gratuito. “Per le giornate di venerdì, sabato e domenica sarà attivo il bus”, spiega il primo cittadino celanese, “la navetta sarà attiva dalle 9 alle 18 e coprirà diverse corse”.

“Il mezzo partirà da Borgo Bussi alle 9”, precisa Santilli, “con fermate in via Vestina, incrocio via Fuori Mercato, e via Roma incrocio con calata S.Angelo. Partirà poi alle 9.2o da piazza IV Novembre con fermate in borgo strada 14, via dei Morti, via della Torre, rione Pantane, incrocio via Gualchiera, viale della Stazione rif. ufficio postale, e via Muricelle con incrocio via Tiburtina. La navetta arriverà al cimitero alle 10.30.”

“Il giro verrà ripetuto ad intervalli di due ore”, conclude il sindaco, “l’ultima corsa partirà alle 16 da Borgo Bussi”.

Chiunque fosse interessato ad effettuare la prenotazione entro giovedì, al fine di organizzare meglio il servizio, può contattare Giuseppe al numero 3281190036, Teresa al 3476855318 o telefonare al Comune allo 08631858269.