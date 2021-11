A Celano torna in servizio Giampiero Attili, Ricci: “In 10 mesi cambiati 5 segretari comunali, perché?”

Celano. Al Comune di Celano torna in servizio il segretario comunale Giampiero Attili. Nell’inchiesta giudiziaria di febbraio “Acqua fresca”, che ha coinvolto amministratori, tecnici di Celano, Attili era stato raggiunto prima dalla misura cautelare della sospensione dai pubblici uffici poi sostituita con quella del divieto di esercitare attività libero professionali o imprenditoriali.

I suoi avvocati difensori, Alessandro Fanelli e Franco Colucci, avevano sottolineato che non svolgeva più l’incarico di reggenza a scavalco nel Comune di Celano e per questo era tornato al lavoro ad agosto nel Comune di Avezzano.

A Celano è arrivato prima Francesco Del Pinto e poi Basilio Pertosa che aveva risposto a un avviso pubblico.

Nei giorni scorsi Pertosa è andato via ed è tornato Attili che continuerà a lavorare anche al Comune di Avezzano.

“Come ho già fatto la scorsa estate insieme ai colleghi del gruppo consigliare “Per Celano”, con il segretario Del Pinto, anche questa volta, voglio ringraziare per il lavoro svolto per la nostra città il segretario Pertosa che sembrerebbe abbia terminato, da pochi giorni, la sua collaborazione con il nostro ente. Almeno così sembrerebbe dalla lettura sull’albo pretorio on line delle ultime delibere di giunta, in cui è si legge il nome di un nuovo segretario comunale. Con il Dott. Pertosa, in questi mesi molto complessi per la nostra città, sono riuscito ad istaurare un rapporto di collaborazione fattiva e positiva. Ha svolto il suo lavoro in maniera estremamente professionale ed imparziale. Spero che decida, nei prossimi mesi, di ritornare nella nostra città. Prendo atto che in appena 10 mesi, nel nostro comune, sono transitati ben 5 segretari comunali. Da consigliere comunale sono molto preoccupato per questa situazione di precarietà. Chiedo al Sindaco, e all’attuale maggioranza, la ragione di queste continue sostituzioni: il “perché” di questa precarietà per una posizione fondamentale nell’organizzazione di un comune importante, come Celano. Perché, tutti questi funzionari, dopo pochi mesi, scelgono di andare via dalla nostra città? Perché nessun funzionario, nonostante l’avviso predisposto dall’amministrazione, decide di svolgere stabilmente le sue funzioni apicali nel nostro ente? Ad ogni modo, dò il mio benvenuto, con l’augurio di un buon lavoro, al Dott. Giampiero Attili, che, dopo solo 10 mesi, ritorna, finalmente, nella sua Celano. Benché immagino che sarà dura lavorare contestualmente sia per il comune di Avezzano che per la nostra città, anche se il segretario Attili conosce molto bene le dinamiche del nostro ente. Sono sicuro che la sua professionalità porterà giovamento per la nostra amministrazione e, come sempre, sin da ora dichiaro di essere pronto a collaborare anche con il Dott. Attili, nel rispetto del ruolo di consigliere di opposizione affidatomi dai celanesi. Mi auguro che non vedremo, dopo la polizia locale, cedere anche questo servizio delicatissimo al capoluogo marsicano e, soprattutto, che, nel futuro, lo stesso non costi troppo ai contribuenti celanesi. Un saluto ed un ringraziamento, quindi, al Dott. Pertosa e un buon ritorno al Dott. Attili”.