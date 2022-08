A Celano seconda “Collettiva d’Arte Contemporanea” dedicata a Italo Mascitti e Giuseppe Benvenuto

Celano. Un’estate vivace, quella targata 2022 e, a Celano, un appuntamento molto atteso: giovedì 25 agosto, dalle 8,30, al Parco della Rimembranza, al via la seconda “Collettiva d’Arte Contemporanea”, dedicata a due celanesi illustri, gli artisti Italo Mascitti e Giuseppe Benvenuto.

L’evento, che ha luogo in occasione della Giornata dell’Emigrante, è a cura dell’Associazione Culturale “Una Storia… Tante Storie” (presieduta da Abramo Frigioni) e del “Gruppo Artisti Celanarte”, vede la collaborazione del Comitato Feste Ss Martiri e, soprattutto, ha il patrocinio del Comune di Celano: la manifestazione è stata fortemente voluta dall’amministrazione comunale e, in primis, dal sindaco, Settimio Santilli, che ha condiviso il progetto. L’avvenimento del 25 agosto, con il quale si intendono coinvolgere residenti ed eventuali visitatori, appartenenti a diverse fasce d’età, contempla anche il 5° Concorso “Estemporanea di Pittura per bambini e ragazzi”.

Il concorso si articola in due sezioni: la prima, che annovera i “piccoli” dai 6 ai 10 anni e, la seconda, che contempla i bambini dagli 11 ai 13 anni; la premiazione si terrà alle 18,30, alla presenza delle autorità. Il titolo, “Celane beje me”, ha con sé il fascino antico delle tradizioni ma evidenzia, anche, l’affetto che i giovanissimi provano per la propria città… L’esposizione, curata da Alfa Colaprete e Maria Grazia Moro, resterà aperta al pubblico e sarà fruibile per tutta la giornata.

Nel pomeriggio spazio, pure, alle sette note: diversi gli intermezzi sonori della Young Band di Celano, compagine di musicisti molto giovani, diretta dall’eccellente Maestro Mariano Filippetti; coordinata dall’associazione “Leone Rosso”, poi, la presenza di figuranti in costume d’epoca; e non potrà mancare l’esibizione del giovane cantante (appena dodicenne, bravissimo), Lorenzo Truono. A coordinare i vari momenti della manifestazione, dalle 18,30, la giornalista Orietta Spera. Le riprese dell’evento saranno di APK TV (www.apkt.it), per la regia di Massimo Scafati.