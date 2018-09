Celano. Il progetto “Ti Proteggo” nato per volontà dell’associazione di promozione sociale “I Girasoli” in collaborazione con la clinica “Immacolata” di Celano, accende per la prima volta il focus sulla salute maschile, organizzando una campagna di visite gratuite per il giorno 28 settembre 2018, dalle 08.30 alle 12.30

