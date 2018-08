A Celano il concorso Il Miglior Sommelier dell’anno dell’Italia centrale, organizzato da Fisar L’Aquila

Celano. Il vincitore della selezione avrà la ghiotta opportunità di partecipare al concorso del “miglior Sommelier Fisar a livello nazionale”. L’evento si svolgerà il prossimo 16 settembre nel ristorante Guerrinuccio e nell’Hotel Le Gole a Celano. L’evento sarà preceduto dalla riunione del coordinamento Fisar dell’Italia Centrale che si svolgerà sempre a Celano il 15 settembre. Grande soddisfazione da parte della delegata Fisar Dell’Aquila, Angela Palombo. “E’ con grande soddisfazione -dichiara Angela Palombo- che ospitiamo un evento così importante e qualificato che ci darà un importante impulso per far crescere ancora di più la nostra delegazione, che seppur piccolina, annovera più di cento soci qualificati che animano diverse manifestazioni ed eventi legati al vino nella nostraprovincia e spesso anche oltre il territorio provinciale”.

“Ho accettato l’onere della presidenza di questa delegazione-continua Palombo- insieme ad altri soci, membri del direttivo, con l’obiettivo di puntare in alto e far acquisire sempre più la consapevolezza, nel nostro territorio, che il vino è cultura, comunicazione, economia e quindi deve essere conosciuto in tutti i suoi risvolti”. Molte sono le iniziative già svolte dalla Fisar e quelle in programma. Oltre all’appuntamento del 16 settembre, presto inizieranno i nuovi corsi per sommelier a Celano e a Balsorano. Il 29 e 30 settembre inoltre, a Perano ci sarà la prima edizione del premio del “miglior vino autentico” organizzato dalla Fisar L’Aquila e dall’associazione Borghi Autentici d’Italia.

Per informazioni si può scrivere una mail a: aquila@fisar.com.