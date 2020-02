A Celano i “tavoli delle professioni” del Rotary Club: 300 maturandi a confronto con 104 professionisti

Celano. Studenti protagonisti nel progetto ideato e promosso dal Rotary Club di Avezzano per i giovani del territorio alle prese con l’importante scelta sul proprio futuro lavorativo o di studio. “I tavoli delle professioni” propone un incontro formativo e di orientamento tra le figure del mondo del lavoro e 300 maturandi della Marsica. La quarta edizione si terrà domani 8 febbraio, dalle 8.30 alle 12.30, all’auditorium “Enrico Fermi” di Celano.

In un clima di amicizia, lontano dai banchi di scuola, i professionisti del Rotary e del territorio saranno a disposizione dei ragazzi e delle ragazze per rispondere alle loro domande o curiosità, chiarire dubbi o incertezze sui percorsi lavorativi e di studio che hanno in animo di intraprendere. Gli esperti, 104 in tutto, saranno distinti in 15 tavoli professionali in relazione all’ambito di appartenenza con importanti novità in vista: ci sarà un tavolo esclusivamente dedicato all’orientamento e uno riservato alle professioni digitali emergenti legate al mondo del web e della tecnologia. Inoltre quest’anno l’evento è stato ampliato a tutti gli istituti superiori del territorio: Avezzano, Carsoli, Celano e Tagliacozzo.

“Attraverso il dialogo con gli esperti” spiega la presidente del Rotary, Tiziana Paris “i maturandi avranno modo di cogliere le opportunità di scelta cui andare incontro per costruire il loro avvenire di cittadini nel mondo del lavoro. Lo scopo è anche quello di fornire elementi e strumenti utili per affrontare con successo quegli inevitabili cambiamenti di vita e lavoro cui ciascun individuo dovrà far fronte con spirito di adattamento, nella consapevolezza di vivere in una società liquida che ci fa oscillare tra lo smantellamento di vecchie sicurezze e la creazione di nuovi punti di riferimento, nella continua ricerca della felicità. Il Rotary Club di Avezzano e i giovani del Rotaract vi aspettano per costruire insieme il nostro e il vostro futuro”.

“Abbiamo accolto con entusiasmo ed estremo piacere l’iniziativa del Rotary di Avezzano, che ringrazio nella persona della presidente Tiziana Paris, perché rappresenta un’occasione unica per i ragazzi di confrontarsi con esperti di vari campi lavorativi e di studio che potenzialmente potrebbero suscitare il loro interesse” dichiara il sindaco di Celano, Settimio Santilli. “Gli studenti delle classi quinte degli istituti superiori sono chiamati a fare una delle scelte più importanti della loro vita che inevitabilmente la condizioneranno. Intendiamo dare quindi un supporto a questa scelta, attraverso delle risposte degli esperti ai loro dubbi o anche solo curiosità ed incertezze. In questo contesto nell’auditorium di Celano allestiremo varie stanze all’interno delle quali ci saranno le tematiche di sviluppo. Spero che questo evento si radichi sempre di più nel nostro territorio e riceva ulteriori impulsi anche dalle aziende locali e dalle università della regione in maniera che l’iniziativa possa diventare un vero punto di riferimento per i giovani della Marsica”.

Prenderanno parte all’evento anche il Governatore del Distretto Rotary 2090 Basilio Ciucci, Roberto Ranalli della Comunità Europea e il Rotaract. Aprirà i lavori la giornalista Orietta Spera.

