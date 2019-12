A Celano arrivano i New York Ska Jazz Ensemble direttamente dagli States: attesa per la band a stelle e strisce

Celano. L’Associazione Culturale Mind Over All in collaborazione con l’amministrazione Comunale Città di Celano è lieta di presentare il concerto del prossimo 23 Dicembre che si terrà presso l’auditorium E.Fermi.

Ospite Internazionali per la rassegna di Natale Jazz e dintorni saranno i New York Ska Jazz Ensemble, un progetto creativo dallo stile inconfondibile. Un insieme di musicisti che trova nell’esibizione dal vivo lo spazio perfetto per mostrare a tutti le loro potenzialità di musicisti e intrattenitori.

Per capire di cosa stiamo parlando, basterebbe dire che i suoi componenti provengono da band come Toasters, Scofflaws e Skatalites, complessi che hanno sempre messo una grande tecnica al servizio della passione per la musica e i live show. Multiculturali, aperti, con un sound che spazia dallo ska al reggae, dalla dance hall al rocksteady, il New York Ska-Jazz Ensemble è da sempre la colonna sonora ideale per una calorosa serata di festa da trascorrere in compagnia.

Grande soddisfazione per la qualità dell’evento è stata espressa dall’Associazione Culturale Mind Over All e da tutta l’amministrazione Comunale della Città di Celano, come riferito dall’Assessore alla Culturala Di Renzo. L’evento internazionale promosso dall’Associazione Culturale Mind Over All completa un cartellone fitto di eventi e di tanta bella musica che vede impegnate diverse Associazioni insieme anche alla Proloco Città Di Celano.

I dettagli dell’evento sono di seguito elencati:

23 dicembre – Auditorium E.Fermi | Celano

Ingresso in cassa: 20,00 €

Ingresso ridotto per gli alunni delle scuole di musica di ogni età : 15,00 €

Per i più piccoli fino ad 8 anni l’ingresso sarà gratuito se accompagnati da un adulto

Orari ufficiali:

Apertura porte 21:30

Saluti e presentazione della manifestazione Natale In Jazz e dintorni 21:45

Inizio concerto ore 22:15