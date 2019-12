A Celano arriva Quagliariello e fonda il gruppo “Cambiamo”, lunedì la presentazione ufficiale

Celano. Inizia il fermento pre elettorale a Celano e arriva il senatore Quagliariello a gettare le prime basi. Il cittadino onorario torna nella città castellana e lo fa per mettere su un gruppo politico e presentarlo a tutti. Il motivo, per ora, non è stato svelato ma è chiaro che l’obiettivo di Quagliariello e dei suoi è quello di preparare il terreno per le elezioni comunali previste per la prossima primavera.

Domani alle 11 nella sala consiliare del Comune di Celano, si terrà una conferenza stampa di presentazione del gruppo dei rappresentanti cittadini del movimento politico “Cambiamo” alla quale prenderanno parte, oltre al senatore Gaetano Quagliariello, il coordinatore regionale Mimmo Srour, Luigi Ciaccia, ex presidente Aciam e altri esponenti del territorio