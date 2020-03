Celano. A Celano arriva la polizia locale fuori dai supermercati per monitorare gli accessi.

È questa l’ultima decisione del sindaco della città, Settimio Santilli, che ha disposto un agente di polizia locale davanti ogni parcheggio di ogni supermercato per controllare gli assembramenti. “Il cibo non finisce”, scrive il primo cittadino, “i supermercati saranno aperti anche domani. Non vi fate prendere dal panico”.

“Non vi lasciamo soli”, sottolinea Settimio Santilli, “ma tutti insieme dobbiamo collaborare per essere responsabili. Mi sto inventando di tutto per farvelo capire”, conclude, ma così oltre a non aiutarmi, non ne verremo a capo facilmente”.