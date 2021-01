A Celano apre la sala studio Padre Osvaldo Lemme, sarà punto d’incontro per gli studenti del posto

Celano. Una sala studi cittadina, un punto di incontro culturale nel quale studenti e appassioanti della lettura di tutte le età potranno ritrovarsi. Da domani, mercoledì 27 gennaio 2021, su iniziativa del consigliere con delega all’istruzione Lisa Carusi e l’assessore alla città Piero Ianni verrà aperta la “Sala Studio Padre Osvaldo Lemme”, posta all’interno del complesso scolastico G. D’Annunzio.



“Andiamo incontro alle molteplici richieste degli studenti in questo particolare periodo pandemico in cui hanno estrema necessità di spazi e di strumenti adeguati per i loro studi”, ha dichiarato il sindaco Settimio Santilli. “Era nostro preciso dovere mettere a disposizione dei più giovani, e non solo, uno spazio idoneo, nuovo, sicuro e sempre connesso con il mondo esterno che possa diventare un punto di riferimento ed un luogo di crescita per la città. Lo spazio didattico ed interattivo sarà dotato di connessione wireless, di pc di ultima generazione e di scrivanie, ed avrà un ingresso autonomo rispetto alla scuola G.D’Annunzio”.