A Carsoli un monumento per i caduti civili del bombardamento del 1944, lo realizzerà Marcangeli

Carsoli. A Carsoli arriva un monumento in ricordo dei caduti civili del bombardamento del 1944. A deciderlo è stata l’amministrazione comunale, con a capo il sindaco Velia Nazzarro, che ha deciso di mettere in bilancio dei fondi per realizzare il simbolo con l’intento di sensibilizzare le nuove generazioni. Il bassorilievo in bronzo sarà realizzato dall’artista Francesco Marcangeli in collaborazione con la società Domus Dei 1963 Fonderia artistica. È stato stabilito che per l’opera verranno spesi 748 euro per la realizzazione, più 1.600 euro per la fonderia, per un totale di 2.700 euro.

Ultime Notizie