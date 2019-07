A Carsoli torna l’espressione artistica con il “Premio di Pittura internazionale La Portella”

Carsoli. Dopo quindici anni l’espressione artistica torna sulla scena di Carsoli con il “Premio di Pittura La Portella”. L’organizzazione è curata dalla Pro-Loco, che ha ripreso l’iniziativa del circolo Culturale Carsoli Nostro, che ebbe a fondare questo prestigioso appuntamento. Furono anni di caratterizzazione importante per la realtà locale con presenze di artisti provenienti dall’Italia e dall’estero. E dunque un cammino d’arte che prosegue il suo cammino con la quindicesima edizione. La manifestazione 2019 dunque torna in grande stile con il patrocinio del Comune di Carsoli e dell’Ordine Regionale dei Giornalisti d’Abruzzo. “E’ per noi motivo di grande orgoglio – spiega la presidente della ProLoco Carseoli Francesca Cantiello – poter riprendere questo interessante percorso che vede artisti immortalare le bellezze del nostro territorio. Una iniziativa per dare continuità alle cose belle del passato che hanno dato lustro a Carsoli”.

Di seguito l’abstract con la presentazione del premio. Il Premio internazionale di pittura “La Portella” nasce a Carsoli, nel 1991, con lo scopo di promuovere e stimolare la conoscenza della pittura e delle testimonianze storiche del territorio. La quattordicesima ed ultima edizione risale al 2004.

LA PORTELLA “Colori, sensazioni, immagini di Carsoli” – XV edizione anno 2019:

è questa l’ occasione per far rivivere e dare continuità ad un grande progetto che vedeva diventare il territorio di Carsoli, una grande casa, con un autentico spirito di aggregazione, dove potevano ritrovarsi giovani e anziani con la stessa passione: l’ amore per l’arte.

Una grande festa per raccogliere artisti provenienti da diverse località d’ Italia e del mondo.

Si cimentano in una gara estemporanea di pittura, per ritrarre su bianche tele le impressioni che suscitano le ampie vedute ed i particolari che fanno rivivere, all’ osservatore attento, momenti lontani, di una storia passata, rimasti indelebili, su muri, portali e sulle pietre dell’ antico borgo. Tanti artisti che considerano ogni angolo di Carsoli il loro piccolo studio. E poi l’ esposizione, mostra mercato delle opere compiute, dove vibra, attraverso il segno ed il colore, tutta la sensibilità degli artisti.

Durante la serata del 18/08/2019, si svolgerà il concerto di Marco Malatesta, stimato musicista e cantautore, originario di Carsoli.

Gli obiettivi del progetto saranno la promozione dell’ arte, la creazione di una relazione tra territorio e cultura e uno spirito di aggregazione sociale tra persone di culture e tradizioni differenti.

I risultati e i benefici saranno di natura sociale, culturale ed economica, in quanto l’ evento permetterà

lo scambio di relazioni tra gli artisti e gli spettatori, la promozione e il sostegno dell’ arte e degli artisti che esporranno le loro opere, la promozione del territorio in cui affluirà una notevole quantità di pubblico, e la rivalutazione locale del territorio stesso in tutti i suoi aspetti commerciali.

REGOLAMENTO Art. 1 La Pro loco Carseoli indice un’estemporanea di pittura dal tema “colori, sensazioni, immagini di Carsoli” che avrà luogo sabato 17 agosto2019 nel Comune di Carsoli. La partecipazione è aperta a tutti i pittori del territorio e non, a partire dai 18 anni. L’iniziativa ha lo scopo di coinvolgere artisti, professionisti e dilettanti per favorire la libertà di espressione. Art. 2 Le opere dovranno essere dipinte in loco a pena di esclusione. Art. 3 L’iscrizione all’estemporanea deve essere effettuata entro e non oltre il 10 agosto 2019, inviando in allegato la scansione di un documento di identità e della scheda di partecipazione compilata e sottoscritta all’indirizzo di posta elettronica: prolococarsoli2017@gmail.com indicando come oggetto ESTEMPORANEA 2019. In alternativa, ciascun partecipante potrà far pervenire la scheda compilata e sottoscritta a mezzo raccomandata rispettando la seguente dicitura: ESTEMPORANEA 2019 COMUNE DI CARSOLI

PIAZZA DELLA LIBERTA’ 1 67061 CARSOLI AQ) Non farà fede il timbro postale, bensì la ricezione del documento. Sarà altresì possibile, entro il medesimo termine, consegnare a mano la propria candidatura direttamente alla proloco di Carsoli dal lunedì al sabato ore 17-19 Per informazioni contattare il numero 3491460433 Art. 4 I partecipanti dovranno trovarsi il giorno 17 agosto 2019 alle ore 9:00 nella piazza centrale del comune di Carsoli, piazza della Libertà, dove a cura degli organizzatori verrà apposto il timbro sulle tele o qualsiasi altro supporto di cui gli artisti saranno già in possesso. Sul retro verrà, altresì, riportato un numero progressivo. Ogni artista potrà partecipare con una sola opera eseguita con qualsiasi tecnica pittorica. Art. 5 La misura del supporto non dovrà essere superiore a cm 100×100 e non inferiore a cm 40×40. I concorrenti dovranno essere muniti a propria cura e spese di tutti i mezzi per l’esecuzione dell’opera (tela, cavalletto, colori, ecc.). Art. 6 Le opere dovranno essere consegnate entro e non oltre le ore 17.30 dello stesso giorno.

Art. 7 Le opere saranno esposte al pubblico presso piazza della Libertà e verranno valutate da una giuria esperta entro le ore 19:00. A seguire verranno proclamati i vincitori. I vincitori del concorso si impegna a cedere l’opera realizzata alla proloco di Carsoli ed a non pretendere compensi, né il riconoscimento di alcun diritto e autorizza la sua esposizione al pubblico e la riproduzione fotografica a mezzo stampa.

Art. 8 Le opere saranno giudicate da una commissione di professionisti ed esperti in materia che prenderà visione degli elaborati esposti dagli organizzatori. Il giudizio della commissione sarà insindacabile. Un ulteriore premio “popolare” verrà rilasciato dalla giuria popolare presente in piazza della Libertà che potrà esprimere il suo giudizio personale.

Art. 9 Il concorso prevede n° 5 premi:

– 1° premio: 300€ + prodotti tipici locali

– 2° premio: 200€ + prodotti tipici locali

– 3° premio: 150€ + prodotti tipici locali

– premio “popolare”: prodotti tipici locali

Art. 10 I partecipanti sollevano la segreteria organizzativa da ogni responsabilità per eventuali danneggiamenti delle opere durante la loro esecuzione. L’iscrizione vale quale autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 per l’invio di materiale informativo relativo a future iniziative.

Art. 11 La quota di partecipazione all’estemporanea è di €15 e prevede anche la fornitura di un pranzo conviviale tra le 13.00 e le 14.30 offerto dalla Pro loco Carseoli.

Art. 12 L’inosservanza di una qualsiasi norma del presente regolamento costituisce motivo di esclusione dalla competizione.

Art. 13 I partecipanti avranno diritto ad esporre e vendere le loro opere, (non più di dieci) nel giorno di domenica 18 Agosto, dalle ore 10.00, presso piazza della Libertà, a propria cura e spese di tutti i mezzi per l’esposizione delle opere (cavalletti , supporti, ecc.).

Photo Credits – Rivista “Premio La Portella” Anno 1994