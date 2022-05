A Carsoli è sfida tra la Nazionale dei giornalisti Rai e le vecchie glorie del Real Carsoli

Carsoli. C’è attesa a Carsoli per la quarta edizione della “Mariozzi Cup”, torneo organizzato in ricordo di Mario Mariozzi, prestigiosa ala destra degli anni 50/60, poi tecnico e direttore sportivo. In campo scenderanno la Nazionale dei giornalisti Rai e le vecchie glorie del Real Carsoli. L’incontro è previsto per oggi alle 16.30 al campo comunale “Marcangeli” di via Villaromana gestito dal Real Carsoli, club guidato dalla presidente Alessandra Testa, che milita in Prima categoria.

La Nazionale dei giornalisti Rai arriva a Carsoli arriva dopo una gara giocata a Castellammare di Stabia e con altri appuntamenti in programma a Trieste e in diverse città italiane. Il prossimo 2 luglio i giornalisti Rai giocheranno poi a Trevi nel Lazio, in provincia di Frosinone. Per Carsoli si tratta di un appuntamento sportivo che precede quello in calendario dal 25 al 29 luglio, quando si svolgerà il camp della Real Madrid. Per cinque giorni ragazzi da 6 a 16 anni potranno vivere un’esperienza fantastica entrando nell’ambiente dei “galattici”.

Un appuntamento di alta formazione calcistica, organizzato da Real Mario Mariozzi in collaborazione con il Comune, l’Asd Real Carsoli e l’Asd Le Sequoie. Sarà possibile iscriversi al camp fino all’inizio del mese di luglio.