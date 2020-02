A Carsoli arriva la casa dell’acqua, liscia o frizzante a 5 centesimi al litro

Carsoli. La casa dell’acqua sbarca a Carsoli, un litro di liscia o frizzante, depurata e sicura a soli 5 centesimi. Il Comune ha siglato una convenzione con la società Aterno gas & Power concedendo il suolo pubblico gratuitamente in cambio dell’installazione, della manutenzione e della pubblicità sulla struttura per 10 anni.

Il primo cittadino, Velia Nazzarro, sabato alle 11 taglierà il nastro della casa dell’acqua sistemata alla Fonte Vecchia, nel cuore del paese per essere raggiunta in modo pratico da tutti. “Da sabato verrà erogata acqua liscia, frizzante e leggermente frizzante, depurata e microfiltrata”, ha commentato soddisfatta il sindaco di Carsoli, “un nuovo servizio che riesce a unire gli interessi del cittadino e il rispetto per l’ambiente e le risorse naturali”.

Grazie alla casa dell’acqua sarà possibile prendere acqua frizzante o liscia a 5 centesimi al litro. Ciò comporterà non solo un notevole risparmio per le famiglie, ma assicurerà anche una sostanziale riduzione dei rifiuti prodotti in paese dalle famiglie.