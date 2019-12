A Capistrello approvato all’unanimità il bilancio di previsione, Ciciotti: tante le novità per il territorio

Capistrello. Nella giornata di oggi il consiglio Comunale di Capistrello ha approvato all’unanimità il Bilancio di previsione 2020-2022. Un fatto importante, che mette in evidenza come il Comune di Capistrello possa essere inserito tra i più virtuosi d’Italia, con tutti i vantaggi che questo comporta per la gestione della pubblica amministrazione. “Un documento contabile che tiene conto delle esigenze e delle priorità dei cittadini capistrellani”, ha spiegato il primo cittadino Francesco Ciciotti, “un bilancio insomma equilibrato e proporzionato alle esigenze della comunità che tocca diversi settori che proiettano verso una crescita ponderata la nostra comunità. Erano anni che il Bilancio di previsione non veniva approvato entro il termine di legge del 31 dicembre, ed avere raggiunto questo traguardo ci rende fortemente soddisfatti ed orgogliosi per il risultato ottenuto. Questo ci consentirà di iniziare il nuovo anno sapendo di poter spendere per dare vita immediatamente alle numerose attività previste nel programma amministrativo 2020 – 2022″.

“Tante sono le novità previste nella composizione del Documento Economico”, ha precisato il sindaco di Capistrello, “che oltre a lasciare invariata la pressione fiscale dei cittadini contribuenti assicura anche il servizio mensa gratuito per la scuola materna. Le novità principali riguardano il sociale, l’ambiente e il territorio, gli investimenti ed il recupero di risorse relative all’evasione tributaria. Particolare attenzione è stata data ai vari interventi riguardanti il dissesto idrogeologico di alcune aree del territorio Comunale, sulle quali vi è la massima attenzione da parte dell’amministrazione”.

“Abbiamo fatto una vera e propria corsa contro il tempo per arrivare preparati a questo importante appuntamento amministrativo”, ha concluso Ciciotti, “ e colgo l’occasione per ringraziare tutti i componenti della maggioranza, ma soprattutto gli uffici comunali che hanno compiuto un lavoro encomiabile. Voglio approfittare di questa occasione, infine, per augurare un Anno 2020 sereno e pieno di soddisfazioni a tutti i concittadini di Capistrello”.