A Canistro un concerto per ricordare Ennio Morricone: presente Nello Salza, la tromba del cinema italiano

Canistro. Un concerto per ricordare il maestro Ennio Morricone, scomparso lo scorso 6 luglio all’età di 91 anni. A tributarne la memoria, in quel di Canistro superiore, sarà il maestro Nello Salza, storico collaboratore e amico del grande compositore italiano, celebrato all’unanimità come uno dei più grandi di tutti i tempi, complice anche il premio Oscar vinto grazie alla collaborazione con Quentin Tarantino.

Durante l’evento, previsto per il 12 agosto a partire dalle 21 a piazza dell’Immacolata, organizzato dal locale Comitato feste con a capo il tenore Aleandro Mariani, verranno eseguiti alcuni storici brani che hanno lasciato un’impronta indelebile tra le colonne sonore del cinema internazionale. Le composizioni di Morricone, infatti, sono a tutt’oggi tra le più apprezzate e riconoscibili in assoluto. Spazio anche per un omaggio al cinema di Federico Fellini e Alberto Sordi.

Nello Salza, definito “la tromba del cinema italiano” con un curriculum fatto di collaborazioni con orchestre internazionali e Direttori d’Orchestra del calibro di L. Bernstein, L. Maazel, W. Sawallisch solo per citarne alcuni, vanta una trentennale attività come prima tromba solista oltre che con Morricone, con Piovani, Trovajoli, Ortolani, Piccioni, Bacalov. Dal 1984 ad oggi Nello Salza ha inciso oltre trecento colonne sonore come prima tromba solista. Sua è per esempio la parte solista di tromba nella colonna sonora del film “The Hateful Eight” di Quentin Tarantino con cui Ennio Morricone ha vinto l’Oscar.

Il 13 agosto è prevista l’esibizione della band Direzioni Parallele. L’ingresso, per rispettare le norme anticovid, sarà a numero chiuso fino a esaurimento posti.