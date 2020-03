A Canistro tutti a lezione per imparare a usare il defibrillatore con la Croce verde di Civitella

Canistro. Impariamo a usare il defibrillatore. E’ stato questo il messaggio che la Croce verde di Civitella Roveto ha voluto lanciare a tutto il territorio promuovendo dei corsi per riuscire a usare queste particolari macchine salvavita. Una lezione dedicata ai residenti per spiegare nel dettaglio come funzionano i defibrillatori di cui tutti i Comuni del territorio sono stati dotati.

La Croce verde di Civitella ha deciso di organizzare un percorso a tappe, d’intesa con le amministrazioni comunali e le associazioni del territorio, che è partito da Canistro. Domenica scorsa i volontari dell’associazione hanno incontrato i residenti di Canistro inferiore. La lezione si è svolta grazie alla collaborazione dell’amministrazione, guidata dal sindaco Angelo Di Paolo, della Pro Loco e dell’associazione Canistro 80.

Il corso di BLS-D è stato curato dagli istruttori di Anpas Abruzzo che hanno spiegato ai numerosi presenti come riconoscere se un paziente ha bisogno del defibrillatore e come è necessario intervenire per fare in modo che possa subito riprendersi. Inoltre durante l’appuntamento i responsabili della Croce Verde hanno anche illustrato le manovre salvavita da poter mettere in pratica anche quando ad accusare un malore è un bambino. Enrico Cesareo, presidente della Pro Loco, ha ringraziato i volontari e tutti gli intervenuti al corso. La prossima tappa sarà a Canistro superiore domenica 8.