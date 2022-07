A 50 anni dallo storico “Live at Pompeii & 1972”, concerto tributo ai Pink Floyd ad Alba Fucens

Massa d’Albe. Grande attesa per il concerto – tributo ai Pink Floyd a 50 anni dallo storico live a Pompei “Live at Pompeii & 1972”.

Alberto Volpi basso e voce – Filippo Salomoni chitarra e voce – Flavio Camorani batteria – Paolo Bonori hammond e tastiere. Un concerto rock che rievocherà la storica esecuzione che i Pink Floyd tennero a Pompei nel 1972. Un revival imperdibile che proietterà gli spettatori nelle atmosfere psichedeliche che lo storico gruppo inglese sperimentò 50 anni fa per dare maggior risalto a sonorità e musica.

I FLOYD QUARTET di Forlì nascono nel 2014 dai FLOYD MACHINE che già dal 1999 seguono la continua evoluzione e ricerca di strumentazione vintage, lo schermo circolare, la proiezione di filmati, luci, effetti pirotecnici: il tutto ha reso possibile l’idea di uno spettacolo totale in linea con i memorabili show dello storico quartetto inglese. Gli importanti riconoscimenti di Nick Mason, David Gilmour Guy Pratt e Snowy White e la conoscenza personale di Roger Waters, testimoniano la qualità artistica e consolidano questa realtà affermatasi non solo sul territorio nazionale, ma anche in altre nazioni europee. La passione che unisce il gruppo è il motore inesauribile di un progetto in continua espansione che ha fatto e fa sognare tanti nostalgici amanti di una musica immortale che ha dipinto un’epoca indimenticabile.