90 anni della sezione Cai di Avezzano, ecco l’evento che celebra la storia dell’alpinismo nella Marsica

Avezzano. Quest’anno ricorre il 90esimo anniversario della fondazione della Sezione CAI di Avezzano. Una tappa di grande prestigio di un lungo percorso iniziato nel 1929, segnato da un passato importante e dalla promessa di un futuro lusinghiero, grazie all’alto numero di giovani e giovanissimi iscritti nella sezione. L’evento si svolgerà nell’ambito della Settimana Marsicana organizzata dalla Pro Loco di Avezzano all’interno del Parco di Villa Torlonia, dal 29 luglio al 4 agosto, con uno stand informativo, una palestra mobile di arrampicata e una serie di conferenze sull’alpinismo locale.

Un evento che non poteva che essere celebrato con un abbraccio corale, a coloro che nella Marsica hanno reso grande l’alpinismo, tracciando i sentieri ideali per avvicinare migliaia di persone al meraviglioso mondo della Montagna, alla natura incontaminata, alla biodiversità, alla sua immensa cultura, con l’intento di viverla, proteggerla e consegnarla intatta alle future generazioni.

“Nel nostro ricordo è ancora viva la presenza di coloro che hanno creato le basi di questo sodalizio ad Avezzano nel 1929”, si legge nella nota, “e di altri grandi presidenti e soci, che negli anni a seguire hanno fatto di tutto per far sì che la sezione crescesse e si sviluppasse, in armonia con le linee guida della Sede Centrale, e con tutte le Sezioni d’Abruzzo in particolare. Per celebrare la nostra ricorrenza, il Direttivo della Sezione ha deciso con entusiasmo di portare per la prima volta alla ribalta, i protagonisti dell’alpinismo marsicano, quelli che hanno fatto la storia e che operano tuttora in attività sportive, didattiche, di soccorso”.

Ognuno di loro terrà una conferenza in cui illustrerà con parole e immagini il proprio percorso formativo, le proprie conoscenze, le esperienze vissute in montagna e come certe competenze, acquisite per passione personale, si siano poi trasformate in una risorsa sociale, al servizio del soccorso in montagna o per emergenze da calamità naturali, come sentiremo da loro stessi. A loro è dedicato il titolo “La storia siamo noi”. Spazio dunque alla guida alpina Pierluigi Taccone, a Toto Capassi, fondatore della Stazione del Soccorso Alpino di Avezzano, a Fabio Manzocchi, Capostazione del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) Stazione di Avezzano e a tutti i suoi componenti. A Paride Gallese, istruttore Regionale del CNSAS: non mancheranno ospiti d‘eccezione come il pescinese Federico Di Felice, campione Italiano Lead Paraclimbing, Ernesto Macera Mascitelli alpinista di Gioia dei Marsi, impegnato in spedizioni sulle Ande e in Himalaya, e il grandissimo Appenninista Francesco Mancini, Direttivo Club 2000m, che ha scalato tutte le montagne dell’Appennino. Sarà installata anche una palestra mobile di arrampicata diretta da Pierluigi Taccone, Guida Alpina, su cui tutti potranno fare l’esperienza di salita in totale sicurezza.

“Il Club Alpino Italiano”, conclude, “Sezione di Avezzano è un Club in cui vivono grandi Valori, umani e sociali, e rinnova l’appuntamento per conoscere le sue attività in occasione della Settimana Marsicana, sempre fedele al proprio slogan che unisce tutti: “Noi, la Montagna, il Territorio”.