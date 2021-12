82 test salivari nella scuola materna di via Salto, tutti negativi: previsto nuovo screening a fine mese

Avezzano. Ottantadue test salivari, tutti negativi, alla scuola materna di via Salto: la campagna degli screening, che nella due giorni riservata agli studenti in erba non ha registrato positivi, continua senza sosta. La prossima settimana, infatti, il team degli screening, coordinato dagli assessori all’emergenza sanitaria e alla pubblica istruzione, Maria Teresa Colizza e Patrizia Gallese, completerà il ciclo di test nella scuola materna.

Entro la fine del mese, invece, stavolta all’ex scuola di via Napoli (vicino al castello Orsini), l’amministrazione Di Pangrazio ha in programma un nuovo screening aperto a tutta la popolazione: appuntamento al 29 dicembre, dalle 14.30 alle 18.30.

Nell’operazione anti-Covid, saranno coinvolti anche operatori volontari del campo della sanità, nonché quelli della protezione civile del Comune di Avezzano, con in testa il delegato del sindaco, il consigliere comunale Maurizio Seritti. La campagna di prevenzione anti-Covid messa in cantiere dal Comune in questi mesi ha coinvolto oltre 20 mila persone tra la popolazione e gli studenti, mentre la porta del Comune resta aperta per eventuali richieste di screening dei dirigenti didattici delle scuole della città.