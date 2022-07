56esimo anniversario della posa della Madonnina degli Alpini, domenica l’escursione sul Monte Velino

Avezzano. Nella ricorrenza del 56esimo anniversario della posa della Madonnina degli Alpini, domenica 10 luglio, si svolgerà l’annuale escursione sul Monte Velino, organizzata dal gruppo Alpini “Nino Sorgi” di Avezzano.

Il ritrovo e la partenza è previsto nel parcheggio di Santa Maria in Valle Porclaneta a Rosciolo alle 5 del mattino. L’arrivo in vetta è in programma per le 9.30. Alle 10.30 padre Michelaneglo celebrerà la messa mentre alle 11.30 è prevista la colazione al sacco. Alle 12 inizierà il cammino di ritorno a Valle. Alle 14.30 il Gruppo Alpini, coordinato da Ugo Patierno, offrirà il pranzo a tutti i partecipanti.

Il sentiero percorso sarà il tradizionale numero 3.

La giornata sarà condivisa con la sezione Cai Vallelonga Coppo dell’orso. Sono stati invitati a partecipare anche i Gruppi Alpini di Celano, Rosciolo, San Pelino e Ovindoli.