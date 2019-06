55 lavoratori Tua fermi da due mesi: molte famiglie senza lavoro ma l’azienda non dà nessuna risposta

Avezzano. Sono moltissimi i lavoratori dell’azienda di trasporti abruzzese Tua che sono rimasti senza lavoro a causa di problemi tra la stessa azienda e le agenzie che somministrano lavoro interinale e, proprio per questo motivo, hanno deciso di dire la propria opinione su una situazione che non dipende da loro ma che, nonostante ciò, li sta danneggiando.

“Siamo i 55 lavoratori Tua: meccanici, carrozzieri, elettrauto e gommisti rimasti di nuovo senza lavoro quando, in un’interrogazione parlamentare presentata da Camillo D’Alessandro, il governo ha dato il nullaosta alla nostra presenza in Tua, senza rischi legali per essa fino al prossimo settembre, vista anche la grave mancanza di personale.

Ad oggi, dopo due mesi senza lavorare e tra tante voci non confermate, non sappiamo nulla di certo. Il bando di concorso indotto dall’ex presidente Tonelli sembra sia da rifare, vista la sua carica illegittima e nel frattempo, i vertici della Tua fanno riunioni per decidere se sia più conveniente appaltare i lavori a ditte esterne.

Generazione Vincente, ovvero l’agenzia che somministrava lavoro interinale per la Tua, ha fatto ricorso, bloccando l’operato di Tempor srl (l’agenzia che ha vinto la gara d’appalto) e che doveva subentrare alla stessa Generazione Vincente.

Alla fine il sunto del discorso è che 55 famiglie sono di nuovo senza lavoro e la Tua non dà alcuna risposta.”