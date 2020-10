540 euro: stufa a pellet, un bancale di pellet e un aspiracenere: la super offerta di Santilli Vivai

Santilli Vivai a Celano (in via Tiburtina Valeria a Celano, in provincia dell’Aquila) propone un’offerta irripetibile per prepararsi al meglio ad un inverno caldo!



ย ๐Ÿ ๐‘บ๐’•๐’–๐’‡๐’‚ ๐’‚ ๐’‘๐’†๐’๐’๐’†๐’• ๐‘จ๐’“๐’Š๐’‚ ๐‘ท๐’‚๐’๐’‚๐’›๐’›๐’†๐’•๐’•๐’Š ๐‘ด๐’‚๐’๐’– ๐Ÿ–๐’Œ๐’˜



ย ๐Ÿ ๐‘ฉ๐’‚๐’๐’„๐’‚๐’๐’† ๐‘ซ๐’Š ๐‘ท๐’†๐’๐’๐’†๐’• ๐‘ฌ๐’-๐‘ท๐’๐’–๐’” ๐‘จ๐Ÿ



ย ๐Ÿ ๐‘จ๐’”๐’‘๐’Š๐’“๐’‚๐’„๐’†๐’๐’†๐’“๐’† ๐Ÿ–๐ŸŽ๐ŸŽ๐’˜

a soli ๐Ÿ“๐Ÿ’๐ŸŽโ‚ฌ

ย

Stufa a Pellet Aria Palazzetti Ecofire Malu’ 8

Caratteristiche Principali:

Braciere in Ghisa

Postย Combustioneย e scambiatoreย altaย efficienza

Displayย digitale conย comandiย a sfioramentoย eย programmatoreย Incorporato

Cassetto cenere estraibile

Economizzatore consumi

Modalitร silent

Sistema Caricamentoย pellet a stella

Tecnologiaย evoluta perย avere la Possibilitร di prelevare aria comburente dall’esterno

Pellets ENplus-A1

RZ-PELLETS รจ un pellet 100% di Abete Bianco che viene prodotto in Austria da 4 stabilimenti dislocati in differenti posizioni geografiche per poter meglio gestire la logistica in tutta Europa.

La produzione di RZ PELLETS รจ continuativa e duratura nel tempo, grazie alle tantissime segherie presenti sul territorio austriaco che approvvigionano ogni giorno la fabbrica di segatura e di trucioli di legno di primissima scelta.

Il pellet RZ-PELLETS ha un colore chiaro, un ottimo potere calorifico e rispecchia tutti gli standard qualitativi della certificazione ENplus-A1.

โ€œGrazie agli incentivi del conto termicoโ€, spiega Matteo Santilli, dellโ€™area commerciale dellโ€™azienda Santilli Vivai di Celano,

โ€œรจ possibile acquistare recuperando direttamente da noi fino al 65% della spesa. Non si tratta infatti di recupero tramite le detrazioni fiscali ma dellโ€™abbattimento della spesa in termini di denaro, che possiamo fare anche noi direttamente come azienda. Alla burocrazia ci pensiamo noi e effettuiamo anche la consegnaโ€.

INFO: 0863 793286

