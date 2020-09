50 Top Pizza, è di Avezzano una delle migliori pizzerie italiane e del mondo

Avezzano. E’ di Avezzano una delle migliori pizzerie gourmet selezionate nella quarta edizione di 50 Top Pizza, la prestigiosa guida on-line delle migliori pizzerie italiane e del mondo, che quest’anno presenta una grande novità: la classifica de Le 20 Migliori Pizze in Viaggio in Italia, da taglio e asporto, 2020. Nell’elenco delle migliori 20 in Italia c’è la pizzeria Granocielo di Avezzano. Yakushev Kyrylo, proprietario del locale di via Corradini, ha scalato ancora una volta la classifica delle migliori pizzerie d’Italia.

Al primo posto di questo speciale e nuovo ranking, Gabriele Bonci con la sua Pizzarium (Roma), mecca mondiale della pizza in teglia. Secondo Oliva Pizzamore di Acri (CS), del maestro pizzaiolo Antonio Oliva, punto di riferimento della Calabria. Terzo Sancho, insegna storica di Fiumicino (RM) gestita da Franco Di Lelio e la sua famiglia. Questa la classifica completa de Le 20 Migliori Pizze in Viaggio in Italia – da taglio e asporto – 2020.

Pizzarium – Roma, Lazio

Oliva Pizzamore – Acri (CS), Calabria

Sancho – Fiumicino (RM), Lazio

‘O Fiore Mio Pizze di Strada – Bologna, Emilia Romagna

Gina Pizza – Ercolano (NA), Campania

Alimento. – Brescia, Lombardia

Lievito pizza, pane… – Roma, Lazio

Antico Forno Roscioli – Roma, Lazio

Piedigrotta 2 Express – Il Pizz’ino – Alessandria, Piemonte

Pane e Tempesta – Roma, Lazio

Pizzeria Campana dal 1990 – Corigliano Calabro (CS), Calabria

Granocielo – Avezzano (AQ), Abruzzo

20 Pizza & Delicious in Teglia – Cava de’ Tirreni, Campania

Pizzeria Paco Linus & Luca Iannicelli – Napoli, Campania

Scrocchia – Bergamo, Lombardia

1947 Pizza Fritta Napoli – Napoli, Campania

Pistamentuccia – Bologna, Emilia Romagna

Pizzeria Mary Rose – Napoli, Campania

Pizzeria Pizzica – Cosenza, Calabria

Il sole di Napoli – Padova, Veneto