50 Kit educativi per i bimbi di Avezzano, il nuovo progetto della Expleo Integra

Avezzano. Sabato 29 maggio sarò presentato al bar Conca D’Oro, di Avezzano, alle 16, il nuovo progetto della onlus Expleo Integra Onlus.

L’associazione Expleo Integra Onlus, Ente del terzo settore, da sempre impegnata nel contrasto ad ogni forma di povertà, nel pomeriggio di sabato prossimo, alla presenza delle Istituzioni cittadine, presenterà il progetto “Insieme contro la povertà educativa”.

“Ogni povertà limita gravemente la vita di chi la subisce, e quella educativa risulta essere un problema in crescita e ancor più triste, perchè a subirla sono le nuove generazioni”, scrive la onlus in una nota, “nell’ottica di contrastare questo fenomeno, il progetto che si avvale della sinergia tra la Expleo Integra Onlus e Fondazioni nazionali, inizierà con la donazione di 50 Kit educativi, ad altrettanti bambini e bambine della comunità avezzanese, per poi svilupparsi nei prossimi mesi con altre iniziative volte a incentivare l’interesse per lo studio e per le materie culturali”.