5-7 aprile, appuntamento con la democrazia: al voto elezioni RSU nelle pubbliche amministrazioni

L’Aquila. Il 5-6 e 7 aprile 2022 in tutte le Amministrazioni Pubbliche si vota per l’elezione della Rappresentanza Sindacale Unitaria(RSU).

“Praticare la democrazia esercitando il diritto di voto è la condizione per costruire unità nel mondo del

lavoro, per poter esercitare la contrattazione collettiva, per poter estendere tutele e diritti, per non subire decisioni, per partecipare scegliendo da chi ci si vuole far rappresentare. La partecipazione di tutte e tutti sarà la migliore risposta a quanti avrebbero voluto, questo esercizio di democrazia, comprimerlo o addirittura eliminarlo. La CGIL da anni chiede al Parlamento e al Governo di fare una legge sulla rappresentanza affinché questo elementare diritto democratico venga

esteso e garantito in tutti i luoghi di lavoro anche nei settori privati”. Questo l’appello di FP CGIL Abruzzo Molise che ha presentato le proprie liste in centinaia di Amministrazioni: “Oltre 600 donne e uomini hanno scelto di essere il volto della CGIL nei posti di lavoro, veicolando in essi le nostre piattaforme politiche e sindacali, dando il senso più autentico alle parole partecipazione, rappresentanza e democrazia. Ringraziamo per questo tutte e tutti quelli che hanno scelto di essere protagonisti, candidandosi e tutta la nostra rete di lavoratrici e lavoratori delle pubbliche amministrazioni che insieme hanno costruito questa campagna elettorale per riaffermare il valore democratico della rappresentanza sindacale.”