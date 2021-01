47enne marsicana perde la vita in un tragico incidente stradale a Roma

Bisegna. È morta in un tragico incidente stradale avvenuto questa mattina a Roma, in via Storta, Rosaria Marsili, 47enne originaria di Bisegna.

Marsili viaggiava a bordo di una Dacia Sandero che si è scontrata con un’Opel meriva guidata da un ventenne. Mentre la donna è morta sul colpo, il ventenne non è in pericolo di vita. È stato trasferito con urgenza all’ospedale Gemelli dove è stato sottoposto all’esame che certificherà l’eventuale assunzione di alcol e droga. I risultati non sono stati ancora resi noti ufficialmente.

Il punto in cui è accaduto lo schianto è molto pericoloso, così come lamentato dalle tante persone del posto che hanno commentato la notizia del tragico incidente sui social.

Sul posto sono intervenute le pattuglie del XIV Gruppo Montemario della polizia locale di Roma Capitale che hanno deviato il traffico per diverso tempo per avviare tutti i rilievi del caso, per accertare l’esatta dinamica dell’incidente in ha perso la vita la donna marsicana.

Da quando si è diffusa la notizia centinaia di messaggi di cordoglio sono stati lasciati sulla bacheca Facebook della sorella, Annarita, di tante persone che conoscevano Rosaria e che la ricordano come una donna solare e sempre molto cordiale e gentile con tutti.