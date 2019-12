4^ edizione del Premio Letterario Luigi D’Andrea, appuntamento a Lecce nei Marsi per celebrare l’importanza della cultura

Lecce nei Marsi. 4^ edizione del Premio Letterario Luigi D’Andrea

Giunge alla quarta edizione il premio letterario dedicato al ricordo di Luigi D’Andrea, insegnate prima e dirigente scolastico poi in diversi Istituti didattici della provincia dell’Aquila. D’Andrea, con amore e spirito di abnegazione, durante la sua carriera ha sempre evidenziato il ruolo centrale della cultura nelle sue molteplici forme, affinché le generazioni future potessero trovare in essa, insieme alle loro passioni, sogni e desideri, un punto di riferimento per vivere e godere al meglio della pienezza della loro esistenza.

Il tema di questa edizione è incentrato sul futuro, quel futuro che appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni. Parteciperanno al premio gli alunni delle classi quinte delle scuole primarie e terze delle scuole secondarie di diversi Istituti comprensivi. La manifestazione si terrà il giorno oggi presso la palestra comunale di Lecce nei Marsi alle 16.

La famiglia di Luigi D’Andrea, ringraziando la Fondazione Carispaq per il patrocinio, invita tutti ad una attiva partecipazione affinché “Sin da bambini si possa credere sempre più nei propri sogni, lottare per non restare sognatori in se, perché un mondo senza sognatori perderebbe l’umanità che lo contraddistingue”.