Coronavirus Marsica: in 24 ore registrati 194 nuovi casi, ad Avezzano sono 69

Avezzano. Nelle ultime 24 ore sono 194 i nuovi casi da coronavirus registrati nella Marsica: ad Avezzano ci sono 69 nuovi postivi. Nuovo focolaio a Capistrello con 16 casi in più, a Celano 12 come anche 12 a Trasacco. Ad Aielli in 24 ore ci sono 11 casi in più, a San Benedetto 8.

BOLLETTINO REGIONALE COVID 22 FEBBRAIO 2022