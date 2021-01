Secondo giorno di sciopero in LFoundry, dubbi dei sindacati sull’utilizzo degli interinali

Avezzano. Scatterà questa sera alle 20 il secondo giorno di sciopero in LFoundry. Nell’azienda più grande del territorio resta alta la preoccupazione per la riorganizzazione interna che ha portato le parti sociali a indire lo sciopero per non essere stati coinvolti.

Intanto Monica Di Cola, in qualità di rappresentante delle rsu, ha inviato una mail ai vertici dello stabilimento subito dopo il primo giorno di sciopero che ha visto la partecipazione del 70per cento dei lavoratori chiedendo chiarimento sull’impiego dei lavoratori interinali nel sito dove si producono memorie volatili.

“Abbiamo evidenza che già con le prime adesioni allo sciopero sono stati impiegati lavoratori interinali temporanei”, ha specificato Di Cola, rsu Uilm-Uil, “sicuri che si sia trattato di un malinteso vi diffidiamo comunque dal perseguire tale comportamento ricordandovi che è illegittimo e configurabile come condotta antisindacale sia l’assunzione a termine di altri lavoratori per sostituire quelli scioperanti, sia la corresponsione di trattamenti di miglior favore ai dipendenti disposti a sostituire quelli in sciopero”.

Le altre due giornate di astensione dal lavoro si terranno mercoledì e interesseranno i giornalieri e i dipendenti che dovranno osservare la seconda notte del turno C e poi venerdì con i laboratori della seconda notte del turno D.