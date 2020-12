Pacchi alimentari per i più bisognosi, scende in campo l’associazione “50&Più”

Avezzano. Una raccolta di prodotti alimentari, donati alla mensa della Caritas di Avezzano e alla mensa Celestiniana dell’Aquila, per consentire ai meno fortunati di trascorrere le festività natalizie con un pizzico in più di serenità. Il bel gesto arriva dall’associazione di volontariato “50&Più” che conta su tutto il territorio nazionale circa 330mila iscritti e che nella provincia dell’Aquila ha sede ad Avezzano, in via Cavalieri di Vittorio Veneto, e nel capoluogo, in Viale Corrado IV. Un piccolo gesto per testimoniare la vicinanza dell’associazione e dei suoi iscritti alle necessità dei più bisognosi.

Un gesto reso ulteriormente significativo dal fatto che “50%Più” è un’associazione composta da commercianti in pensione. Categoria, questa, che a causa della pandemia in corso sta soffrendo non poco. Per la sezione di Avezzano si citano il presidente Dina Piperni, il vice presidente Feliciana Carolina Santilli, la consigliera Onorina Di Matteo, i soci Giovanni Sestini, Giancarlo Porrini e in rappresentanza della Caritas di Avezzano la vice presidente Lidia di Pietro. La consegna dei prodotti alimentari è avvenuta alla presenza del Vescovo della diocesi dei Marsi, Monsignor Pietro Santoro.