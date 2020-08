Amministrative: M5s a fine corsa, non presenterà la lista. Covid e assenze gettano ombre sul futuro

Avezzano. Il M5S di Avezzano non presenterà una lista alle prossime elezioni amministrative. Il gruppo è arrivato a questa scelta dopo un’attenta riflessione. “Siamo consapevoli che amministrare una città è per noi e per la nostra idea di politica, una responsabilità, un impegno, un patto morale che deve essere stretto tra la cittadinanza e chi si propone per amministrarla. Abbiamo parlato e cercato di trovare un’unione di intenti con più di una forza civica, nella speranza di offrire ad Avezzano un’alternativa alla vecchia politica. Purtroppo non è stato possibile”.

“Inoltre il Covid ha creato tante problematiche personali legate anche agli impegni lavorativi del nostro candidato sindaco Francesco Eligi o dei componenti della lista, che ad oggi non potrebbero quindi dedicare il giusto tempo e impegno all’attività politica. Quindi riteniamo di non dover correre per forza in una competizione se non si creano le condizioni necessarie per poter portare a termine un percorso in cui crediamo”.

“Il M5S ad Avezzano c’è ed è vivo e vegeto, continueremo nella nostra attività di monitoraggio del territorio e cittadinanza attiva, e continueremo a lottare nelle istituzioni dove siamo presenti. Abbiamo dimostrato anche nel periodo di commissariamento del comune che si può lavorare per il bene pubblico indirizzando l’azione amministrativa con proposte e battaglie condotte insieme ai cittadini e certamente continueremo a farlo. Il bene di Avezzano resta il faro del nostro impegno politico che non si ferma qui”.