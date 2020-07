Amministrative 2020, Pendenza (Italia Viva): lista quasi pronta, accordi con altri civici? Perché no

Avezzano. C’è anche Italia Viva nella coalizione che appoggia la candidatura a sindaco di Mario Babbo. Il partito, fondato lo scorso settembre dall’ex premier Matteo Renzi, vede in Maurizio Pendenza il suo coordinatore cittadino, per una fase di costruzione e percorso politico che andrà a gettare le basi anche per gli anni a venire. “Stiamo ultimando la lista e limando gli ultimi nomi da inserire. Stiamo facendo le ultime rifiniture, se così le possiamo chiamare, valutando il potenziale dei nomi coinvolti”, dichiara Pendenza.

“Non ci sbilanciamo nel farli ma renderemo nota a breve la composizione della lista”, prosegue, “Le comunali sono elezioni particolari dove tutti tendono a fare più liste possibili perché questo meccanismo elettorale porta a racimolare quanti più voti si possa per vincere puntando, al tempo stesso, a toglierne ad altri candidati. Occorre una semplificazione nella legge elettorale. C’è troppa confusione e caos e con il fatto che si fanno liste civiche, e i candidati sindaci non sono alcuni schierati con alcun partito, questo fa si che le stesse e le aggregazioni dove finire siano numerose e molteplici.E’ anche giusto che tutti i cittadini che vogliono contribuire a un rinnovamento elettorale possano farlo in libertà”.

Riguardo un possibile accordo con altre coalizioni civiche, anche non espressione della sinistra, Pendenza risponde così: “Mario Babbo sicuramente sta pensando a come ampliare la coalizione per renderla più grande e competitiva. Come Italia Viva, però, non stiamo a valutare ulteriori accordi. Non me ne occupo né io né il partito. Ben vengano possibilità di aggregare ancora, però, formazioni civiche o politiche che possono vedere in lui la figura giusta e corretta. Non escludo apertura a formazioni che non siano di sinistra”.