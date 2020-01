I fatti salienti del 2019 nella Marsica, un anno di novità e di cambiamenti tra gioie e dolori

Avezzano. Il 2019 oggi è solo un ricordo. Un anno in cui alti e bassi si sono bilanciati con inalterata equità ma che, comunque, ha lasciato dietro di sé una scia di fatti che hanno interessato e flagellato il territorio marsicano.

La cronaca degli ultimi mesi si è chiusa con dalla paura del terremoto. Diverse scosse tra 4.4 e 4.9 con epicentro nel comune di Balsorano che hanno gettato il panico tra la popolazione della Valle Roveto e della Marsica tutta all’inizio di novembre scorso.Non sono mancate, purtroppo, le vittime della strada. Tra queste, il pensiero va a Stefano De Gasperis, storico commerciante e ristoratore di Avezzano morto a 49 anni alla fine di ottobre. Ma anche a una delle ultime tragedie che hanno toccato la Marsica, quella di Federica, ragazza di Carsoli che ha perso la vita a 23 anni mentre tornava dall’Eurochocolate di Perugia. Tante poi le persone che hanno perso la vita per un gesto volontario. A gennaio un parrucchiere di Avezzano molto conosciuto e stimato, è stato trovato moto in casa. A metà aprile un automobilista si è lasciato cadere dalla viadotto dell’A24 dopo aver parcheggiato sulla corsia di emergenza.

Per quanto riguarda i fatti positivi, ha fatto molto scalpore, invece, il salvataggio all’ospedale di Avezzano dell’attore è regista Giorgio Tirabassi, colpito da infarto durante una presentazione. A metà febbraio, molti ricorderanno inoltre l’abitazione di Avezzano esplosa lasciando intrappolate tra le macerie alcune persone. Anche in questo caso, fortunatamente non ci sono state vittime.

Un giallo che ha appassionato i marsicani che chiedono di conoscere la verità e su cui non è stata ancora fatta chiarezza è quello legato alla morte di Collinzio D’Orazio, l’uomo di San Benedetto trovato senza vita dopo giorni di ricerche nelle acque del fiume Giovenco. Sul caso sono in corso delle indagini della magistratura. Si è molto parlato poi, anche a livello nazionale, del bambino di Avezzano prelevato davanti alla scuola e portato via dagli zii su decisione dei giudici nel Nord Italia. Una parte dell’opinione pubblica, che chiede il riaffido alla mamma, attende l’esito di questa vicenda.

C’è poi il lavoro: Cinesi e giapponesi arrivano nella Marsica e acquistano le roccaforti del lavoro. A primavera la Jiangsu Technology ha acquistatolo stabilimento marsicano di LFoundry. Un accordo internazionale di milioni di euro che cambierà nuovamente l’assetto nell’azienda più grande del territorio. Tutto rimane in gran segreto fino a quando lo stabilimento non passa nelle mani della start up cinese Wuxi che, come trapelato dallo stabilimento, si dovrà occupare della gestione.

Non si conoscono dati, numeri e progetti futuri. I 1.500 dipendenti del sito aspettano ancora di conoscere il piano industriale e nel frattempo rimangono con il contratto di solidarietà in mano fino a maggio 2020. Sempre orientale è la nuova proprietà della Fiamm – Siapra. Da qualche giorno, infatti, la società giapponese Showa Denko ha acquistato l’azienda che produce batterie per auto e industriali e a breve arriverà nella Marsica per conoscere i suoi dipendenti e presentare il piano per il sito locale. Buone notizie anche dalla Kromoss.

L’azienda della famiglia Piccone, infatti, ha stabilizzato 16 dipendenti grazie a un accordo con le parti sociali e prorogato il decreto dignità per tenere gli interinali fino a 72 mesi. L’avezzanese Marco Fracassi è arrivato alla presidenza di Confindustria Abruzzo. L’amministratore unico della Fama Plast srl, società che opera nel settore del packaging dal 1979, più specificamente dei film plastici, guida da novembre l’associazione regionale.

La politica marsicana ha vissuto in pieno le vicissitudini legate alla politica regionale. A febbraio, in concomitanza con le elezioni regionali, è cresciuta visibilmente la Lega che è riuscita a piazzare all’Emiciclo il consigliere Simone Angelosante, mentre Fratelli d’Italia, protagonista della scena politica marsicana, grazie alla scelta di Marsilio di avere accanto a sé come assessore Liris, ha ottenuto un supplente e il posto è andato al consigliere Mario Quagliere. Il Movimento 5 Stelle ha riconfermato un consigliere con Giorgio Fedele, mentre il centrosinistra è rimasto a bocca asciutta.

Le elezioni comunali hanno permesso a Capistrello e Trasacco di avere nuovi sindaci – Francesco Ciciotti e Cesidio Lobene – mentre nelle europee il trend è stato in linea con quello regionale e nazionale e ha visto la Lega superare il 30 per cento. Il clou si è avuto a giugno quando il sindaco di Avezzano, Gabriele De Angelis, e la sua maggioranza sono caduti. La sfiducia, votata dai consiglieri d’opposizione e da parte di quelli della maggioranza, è stata letale per De Angelis che ha dovuto consegnare il Comune in mano al commissario prefettizio Mauro Passerotti.

Già dal giorno dopo è partita la campagna elettorale che ha caratterizzato l’autunno e caratterizzerà anche la primavera del 2020 tra scelta dei candidati e composizione delle liste. Anche nella Marsica, come in Abruzzo, Fratelli d’Italia continua a conquistare ex amministratori e sindaci di Forza Italia, mentre la Lega, nonostante la sua forza elettorale e la nomina di diversi commissari territoriali, fa fatica a strutturarsi. Il centrosinistra cerca di ripartire e di rinnovarsi, mentre il Movimento 5 Stelle, diversamente da quanto accade al livello nazionale, non dialoga con nessuno. Intanto la Marsica riconferma due consiglieri provinciali – Gianluca Alfonsi e Roberto Giovagnorio – e si prepara per le prossime elezioni amministrative che chiameranno alle urne numerosi elettori.

Il 2019 marsicano, per quanto riguarda cultura e ambiente, è stato un anno davvero incredibile. E’ stato l’anno del doppio concerto di Antonello Venditti nella cattedrale di Avezzano, ma anche della seconda volta di Vinicio Capossela nell’anfiteatro di Alba Fucens. È stato l’anno di importanti visite istituzionali, una su tutte quella di Mattarella nella Marsica, con l’inaugurazione della statua di Dante Alighieri a Tagliacozzo nel 750° anniversario dell’omonima battaglia. Ma è stato anche l’anno di Alberto Angela ad Alba Fucens, che a gennaio andrà in onda in prima serata nel seguitissimo programma Rai “Meraviglie”. E’ stato anche l’anno delle riconferme: il cammino dei briganti si è definitivamente affermato come uno dei cammini più importanti a livello nazionale, mentre il nuovo coloratissimo murales di Aielli, realizzato dall’artista Okuda San Miguel, è finito tra i 55 murales più belli del mondo. Il 2019 verrà ricordato anche per l’apertura del parco a tema giurassico di Avezzano, che in poco tempo è diventato un’attrazione per tutti i bambini della Marsica. Si può dire, insomma, che culturalmente la Marsica sia in grande crescita, ma ci auguriamo che la tendenza continui anche per il 2020, quando finalmente termineranno anche i lavori ai cunicoli di Claudio, che si spera siano finalmente all’altezza della loro gloriosa storia.

L’anno passato ci ha visti tagliare il prestigioso traguardo dei dieci anni di attività. Un risultato raggiunto con fatica e sacrificio, entusiasmo e passione, caparbietà e convinzione che l’informazione, prima di tutto, è il miglior mezzo possibile che conoscere il nostro territorio. I numerosi lettori che quotidianamente ci seguono sono sempre più esigenti verso il lavoro che la nostra redazione pone costantemente in essere.

Un anno decisivo per i QuotidianiLive con MarsicaLive e AbruzzoLive in vetta alla classifica dei giornali online più letti in Abruzzo secondo i dati ufficiali rank di Alexa. Con le nostre 25 milioni di letture e oltre 16 milioni di utenti. Un risultato sorprendente che nessuno forse, neanche noi ci aspettavamo. Non c’è miglior stimolo che sentire la vostra fiducia, il vostro interesse, la vostra partecipazione. Marsicalive siete anche voi.

Marsicalive è Pietro Guida, un padre per tutti noi, una guida, un mentore. La sua esperienza, la sua conoscenza della professione, la sua totale devozione al mestiere del giornalista in più settori, sono stati negli anni passati un insegnamento e oggi sono un faro da seguire. Lo abbiamo fatto arrabbiare, è vero, ma lo sappiamo che in fondo in fondo, ci vuoi bene a tutti. Marsicalive è Eleonora Berardinetti, la parte più razionale e pacata del giornale. I suoi articoli in punta di fioretto (mi capirai) sono stati illuminanti. Il 2019 per te, Ele, è stato particolarmente positivo, ammettilo: 10 anni di Marsicalive e il matrimonio, cos’altro potevi chiedere di più? Marsicalive è Francesco Proia, direttore attento e scrupoloso che ha fatto della sua passione per la storia uno stile di vita. Vederti all’opera, intento a realizzare articoli elaborati e frutto di scrupolose ricerche è sempre emozionante. Sono passati anni, ma l’entusiasmo è sempre lo stesso, anzi cresce.

Marsicalive è Daniele Imperiale, il “saggio” del gruppo. Esperienza da vendere, determinazione inarrestabile e volontà ferrea di credere in quel surplus che la nostra professione ci impone: la deontologia. Marsicalive è Giulia Antenucci e Giorgia D’Ascanio, colonne portanti di una redazione che senza il loro lavoro silenzioso, minuzioso, maniacale, non andrebbe mai a gonfie vele. Marsicalive è Antonio Rico, Francesca Salvati, Andrea Rosati, Francesca Trinchini, Nello Simonelli, Nunzia Morelli, Raffaele Castiglione Morelli e Rossella Pucci, con l’ultimo della famiglia, PescaraLive, e tutti gli altri. Collaboratori affidabili, seri, puntuali, precisi, di quelli che tutti vorrebbero avere al proprio fianco e sui cui tutti noi contiamo. Siete bravi, lo diventerete ancora di più. Marsicalive, poi, sono anche io, Federico Falcone, colui che in questo momento sta scrivendo e che ormai, nonostante i soli 33 anni, bacchetta tutti su tutto. E va bene, ragazzi, adesso posso dirlo pubblicamente: siete grandi, senza il gruppo questo lavoro non avrebbe lo stesso valore. Senza i nostri lettori che aumentano sempre, che ci bacchettano spesso, ma che ci seguono sempre più fedelmente, tutto ciò non avrebbe senso. Buon 2020.