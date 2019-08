Firmato il contratto d’appaltato per i lavori sulla Strada Provinciale n. 21 “Magoranese” per oltre 255.000 euro

L’Aquila. Firmato questa mattina, presso la sede della provincia dell’Aquila di Via Monte Cagno in L’Aquila, il contratto d’appalto per i lavori di riqualificazione del corpo stradale ed installazione guard-rail di sicurezza in tratti alterni sulla SP 21 “Magoranese” nei pressi dei comuni di Ortucchio, Gioia dei Marsi e Lecce dei Marsi, attraverso i fondi del masterplan per l’Abruzzo Sub-intervento 12, per un importo totale pari a € 255.444,15 al netto dell’Iva.

I lavori sono stati affidati all’impresa VS Costruzioni srl, con sede in Teora che avrà 60 giorni, dalla consegna dei lavori, per completare le opere. Ricordiamo che il 3 gennaio 2019 sono stati pubblicati, sull’albo pretorio della provincia dell’Aquila, i bandi per la sistemazione e messa in sicurezza della rete stradale di competenza provinciale per un importo che investe, nelle infrastrutture viarie, oltre 3.170.000 di euro, in modo particolare nell’area marsicana. Oltre i lavori già appaltati sulla S.P.21 “Magoranese” sono previste opere sulle seguenti arterie:

-S.P. N. 22 ’Circonfucense’, risanamento del corpo stradale e messa in sicurezza protezioni marginali in tratti per un importo a base di gara pari a € 996.191,14 ;

-S.P. N. 20 ’Marruviana dir Borgo Incile – Riqualificazione del corpo stradale e installazione guard-rail di sicurezza in tratti alterni per un importo a base di gara pari a € 236.177,02;

-SR 579 “Palentina” – SP 63 “Drir Pescocanale” – SP 101 “di Ridotti” – SP 87 “di meta” – SP 90 “di Morrea” – Lavori di manutenzione straordinaria del corpo stradale per la messa in sicurezza per un importo a base di gara pari a € 476.498,55;;

-SP 23 “Dell’Alto Liri” – SP 89 “dorsale Palentina” – Lavori di manutenzione straordinaria del corpo stradale per la messa in sicurezza per un importo a base di gara pari a € 236.474,09;

-SR 5 “Tiburtina Valeria” – SP 124 “di Nespolo” – SP 27 “del Cavaliere” – SP 111 “di Monteserrasecca” – SP 26 “Turanense” – Lavori di manutenzione straordinaria del corpo stradale per la messa in sicurezza per un importo a base di gara pari a € 276.141,23;

-SP 125 “di Antrosano” – SP 24 “di Alba Fucens” – Lavori di manutenzione straordinaria del corpo stradale per la messa in sicurezza un importo a base di gara pari a € 316.000,79;

-SR 5 BIS “Vestina Sarentina” – SR 520 “del Ceraso” – SP 38 “Nuova Vestina” – Lavori di manutenzione straordinaria del corpo stradale per la messa in sicurezza per un importo pari a 275.742,75;

Il presidente della provincia dell’Aquila, Angelo Caruso, ringrazia per l’impegno i consiglieri della Marsica, Alfonsino Scamolla, Roberto Giovagnorio e il presidente della commissione viabilità Gianluca Alfonsi, per le scelte operate e gli obiettivi programmatici raggiunti. Un ringraziamento all’intero settore della viabilità e al dirigente Nicolino D’Amico che, a meno di un anno dal suo mandato, già ha operato scelte importanti per accelerare gli interventi su tutte le strade della provincia. Ai lavori sulla S.P. 21 “Magoranese”, seguiranno interventi su tutta la rete viaria provinciale” dichiara il presidente Angelo Caruso “ed entro l’autunno partiranno altre iniziative per rendere le strade della provincia dell’Aquila tra le più moderne ed efficienti della Regione Abruzzo”.