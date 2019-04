La città vestita a festa in onore della Madonna di Pietraquaria, oggi la processione per le strade del centro

Avezzano. Entra nel vivo la festa della Madonna di Pietraquaria dopo la lunga notte dei focaracci.

Alle 6 del mattino inizieranno le messe nel santuario di Pietraquaria. Per onorare la santa patrona di Avezzano si terrà una celebrazione eucaristica ogni ora fino alle 11 e poi di nuovo alle 17 e alle 18. Subito dopo la messa delle 8 partirà la processione dal santuario.

La processione da via Napoli attraverserà la città verso la cattedrale

L’inizio del corteo religioso dalla cattedrale, invece, è previsto alle 9 mentre l’incontro delle due processioni in via Napoli per le 9.45 e la partenza per le strade della città alle 10. Il corteo attraverserà via Napoli, via XX Settembre, via Garibaldi, via Corradini, via Vittorio Veneto, via Amendola, piazza Risorgimento fino a giungere alla cattedrale dove alle 12 verrà celebrata la messa dal vescovo dei Marsi, monsignor Pietro Santoro. Una successiva messa sempre in cattedrale è fissata alle 18.30.

In serata la proiezione del documentario dedicato alla Madonna di Pietraquaria

Alle 21 al Castello Orsini ci sarà il concerto del gruppo Chimera Ensamble, mentre alle 22.45 la proiezione del documentario “Pietraquaria dall’anno Mille a oggi” di Raffaello Di Domenico.