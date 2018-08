Ultimo giorno per visitare la mostra di foto d’epoca a Luco dei Marsi

Luco dei Marsi. Grande successo di pubblico per la quinta edizione della mostra di foto d’epoca (e non) organizzata dall’associazione culturale “Luco dei Marsi è il mio paese”, in collaborazione con il comitato feste patronali 1967 e con il patrocinio del Comune di Luco dei Marsi.

La mostra, inaugurata giovedì 16 agosto, si intitola “Luco: comm’eva e comm’amme” ed espone centinaia di rarissime fotografie d’epoca, raccolte dall’associazione nel corso degli anni, tra cui anche interessantissime foto antiche del paese, alcune risalenti persino alla fine del 1800. Per chi fosse interessato le stampe sono esposte nei locali dell’ex municipio, a pochi passi dalla centralissima piazza Umberto I° e oggi, ultimo giorno, sarà ancora possibile visitare la mostra nei seguenti orari: 9.30-13 e 15.30-24. L’ingresso è libero. @francescoproia