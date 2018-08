Al via la VI edizione di “Non Il Solito Festival”: tra gli ospiti attesi i KuTso e Nathalie

Trasacco. Iniziato ufficialmente il countdown per la sesta edizione di “Non Il Solito Festival”, il Festival di musica rock indipendente più atteso dell’estate abruzzese che, per il sesto anno consecutivo, dà appuntamento a Trasacco (AQ) – domenica 5 agosto dalle 17:00 in via Cifilanico. Una line up rinnovata che vedrà tra i protagonisti i KuTso, 3 dischi all’attivo, svariati premi e un glorioso secondo posto a Sanremo giovani nel 2016. Nathalie, vincitrice della quarta edizione di X Factor oltre a svariate collaborazioni illustri, tra cui quella con gli Skunk Anansie, e poi ancora Galil3eo, Droning Maud, Daniele De Gregori e WhyNot. Voce d’eccezione, Vincenzo Santoro di Radio Kaos Italy che, da quest’anno, è il media partner ufficiale dell’evento. Giunto al suo sesto compleanno, Non Il Solito Festival si conferma essere una realtà solida nell’estate musicale abruzzese, grazie anche alla tenacia dell’omonima associazione culturale che lo cura e lo promuove, ricalcando l’idea dei più grandi Festival internazionali. Con un occhio al passato, le precedenti edizioni hanno segnato il successo della manifestazione con ospiti d’eccezione del panorama nazionale e non solo: Levante (finalista agli European Music Awards come “Best Italian Act”, giudice di X-Factor), The Niro (Sanremo 2014), Renzo Rubino (Sanremo 2014 -2018, premio Musicultura), Management del Dolore Post – Operatorio (Miglior Indie band Italiana al M.E.I.), The Hacienda (gruppo spalla dei Beady Eye, fondato da Liam Gallagher), Vittoria Hyde (nota speaker di Virgin Radio e leader dei Vittoria and The Hyde Park), Diodato, Daniele Groff e Polar Station tra gli altri. Tra le novità più importanti di quest’anno, inoltre, è da segnalare l’assegnazione del “Premio Pietro Taricone” che vedrà la luce proprio sul palco di Non il Solito Festival. A otto anni dalla scomparsa di Pietro Taricone, celebre attore e personaggio televisivo originario di Trasacco, il Premio omonimo è il segno tangibile che permette di mantenerne il ricordo vivo, assegnato da una giuria speciale a quanti “in giro per l’Italia e per il mondo abbiano da raccontare storie legate al coraggio dell’uomo comune, alla solidarietà del personaggio famoso o di quanti riescano a compiere imprese straordinarie”. Grazie al supporto dell’amministrazione comunale, degli amici e della famiglia di Pietro, lo scopo è quella di dare vita ad un premio, all’interno del festival musicale che possa ricordare l’artista marsicano e mantenerne viva la memoria, valorizzare artisti emergenti, personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo, ma anche persone comuni che si siano distinti per umiltà, altruismo, amore per gli animali e la natura, valori fondamentali di ogni uomo e tratti caratteristici della personalità di Pietro. L’evento, ad ingresso gratuito, è patrocinato dalla Regione Abruzzo e dal Comune di Trasacco (AQ) e tutte le info riguardanti gli orari delle esibizioni sono disponibili sul sito www.nonilsolitofestival. it e sugli account Facebook e Twitter.

Ultime Notizie