150° anniversario dei focaracci: Don Vincenzo De Mario celebra in solitudine l’antico rito in onore della Madonna di Pietraquaria

Avezzano. In relazione alle misure messe in atto dal Governo per contenere la diffusione della pandemia da COVID-19, quest’anno purtroppo non è stato possibile festeggiare la ricorrenza della festa della Madonna di Pietracquaria.

Di queste misure ne hanno fatto le spese anche il celebre e antico rito dei “focaracci”, che quest’anno per la prima volta non hanno illuminato le strade della città. I fedeli hanno seguito il consiglio del vescovo, che li ha esortati a porre un “lume acceso sui balconi e sui davanzali delle case” proprio per tenere viva la ricorrenza che non è solo una festa religiosa, ma rappresenta una tradizione appartenente alla cultura locale e alla memoria storica dell’intera comunità locale.

Anche il parroco Don Vincenzo De Mario, della parrocchia Madonna del Passo, ha voluto omaggiare la Madonna di Pietraquaria accendendo un fuoco in un braciere davanti alla chiesa, la casa di tutti i parrocchiani, davanti alla sacra effigie della Madonna. Don Vincenzo ha fatto questo piccolo omaggio in solitudine, rispettando quindi le norme di legge, ma non rinunciando a celebrare quest’antico rito, che quest’anno festeggia i 150 anni e che si spera possa essere festeggiato a settembre, come comunicato dal comitato dei festeggiamenti.