12 giugno: elezioni amministrative e referendum, le indicazioni della prefettura

L’Aquila. Il Ministero dell’Interno, con propria circolare, ha richiamato l’attenzione sulle disposizioni ed i primi adempimenti relativi alle elezioni ed ai referendum in questione, che le Prefetture hanno trasmesso ai soggetti interessati.

In particolare, dalla data di convocazione dei comizi, avvenuta il 7 aprile, e per tutto l’arco della campagna elettorale, si applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di parità di accesso ai mezzi di informazione e di comunicazione politica, con attenzione particolare anche al divieto per le amministrazioni pubbliche di svolgimento di attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni.

Ulteriore disposizioni riguardano: termini e modalità di esercizio dell’opzione degli elettori residenti all’estero per il voto in Italia per i referendum; accertamento esistenza e buono stato di urne, cabine e altro materiale occorrente per arredamento seggi e la revisione straordinaria delle liste elettorali.