104 anni dal terremoto che devastò Avezzano, una ferita che non si rimargina. La città ricorda quei tragici momenti

Avezzano. Sono passati 104 anni da quel giorno del lontano 1915 quando una forte scossa di terremoto rase al suolo la città di Avezzano. Una ferita che non si rimargina e ogni anno viene ricordata dalla comunità marsicana con iniziative e commemorazioni. Oggi ad Avezzano alle 9 è previsto un raduno sulla strada che porta al Memorial. In corteo si procederà verso il monumento dedicato alle vittime del terremoto per la deposizione della corona d’alloro. Il primo cittadino, Gabriele De Angelis, le autorità civili, religiose, militari e le associazioni osserveranno un momento di silenzio per ricordare le oltre 30mila persone che persero la vita a seguito della scossa. Alle 17 partirà la fiaccolata organizzata dall’amministrazione in collaborazione con il Cai. Il ritrovo è previsto nel piazzale del santuario della Madonna di Pietraquaria da dove si partirà a piedi verso il memorial. Al termine della manifestazione i gruppi alpini di Avezzano, Antrosano e San Pelino distribuiranno te e vin brulé a tutti i partecipanti.

Sempre alle 17 è in programma una messa nel santuario della Madonna del Suffragio di don Orione presieduta dal vescovo dei Marsi, monsignor Pietro Santoro e subito dopo uno spettacolo ideato da Giacomo Proietti al teatro don Orione. Proietti, attraverso i suoi brani, con la bravura di Franca Di Cicco e le voci di Maria Angela Di Meo e Giancarlo Rodrigo, farà rivivere quei momenti. Alle 18, nella cattedrale verrà proiettato il documentario storico “La Notte di Avezzano” di Raffaello Di Domenico. Frutto di una prolungata ricerca di sismologia storica, di recupero del materiale fotografico dell’epoca e di ricostruzione dei documenti ufficiali e di riordino dei dispacci delle agenzie. Alle 21, poi, andrà in scena al castello Orsini il concerto “Nuovo Giorno”, con la Fanfara dei Carabinieri. L’evento, patrocinato dal comune di Avezzano e della Fondazione Carispaq, in collaborazione con l’associazione musicale “Va’ Pensiero”, sarà diretto dal maestro Danilo Di Silvestro. Ospite il soprano Ilenia Lucci. Il concerto, presentato da Orietta Spera, prevede l’esecuzione di musica bandistica e classica, con brani elaborati da Guido Ruggeri. Sarà presente la Croce Rossa Italiana di Avezzano. Alle iniziative che si terranno in città parteciperà anche il gruppo di Protezione civile di Gioia dei Marsi che ha dovuto rinviare la giornata “Io non rischio” a causa delle temperature troppo rigide.

A Celano l’amministrazione ha organizzato una cerimonia per ricordare le vittime del terremoto. Alle 12 il primo cittadino, Settimio Santilli, insieme agli amministratori, attenderà associazioni e cittadini e subito dopo in corteo verrà deposta una corona d’alloro al monumento dedicato a Mariannina Letta.